Нефть снова фиксирует потери на рынке: почему внимание приковано к Ближнему Востоку

Нефть продолжает падать в цене на фоне сигналов с Ближнего Востока. Также на рынок повлияли последние данные из США. О главных изменениях и колебаниях цен – читайте в новом материале 24 Канала.

Как изменилась стоимость нефти

В пятницу, 22 марта, нефть Brent торгуется на уровне 85,25 доллара за баррель. Сырье подешевело на 53 цента или 0,6%.

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Тогда как американская нефть WTI подешевела на 52 цента или 0,6%. Сейчас стоимость сырья колеблется на уровне 80,55 доллара за баррель, по данным Reuters. В общем оба бренда нефти завершают неделю или без существенных изменений, или с незначительным спадом.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,73 доллара за баррель (- 0,06%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,08 доллара за баррель (- 0,01%).

Ключевые изменения на рынке нефти

Цены на нефть немного упали в пятницу, поскольку говорят о потенциальном прекращении огня в Секторе Газа. Следствием этого шага может стать уменьшение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В то же время усиление позиций доллара США на рынке и падение спроса на бензин в США также повлияли на цены, пишет издание Reuters.

Напомним, что США шестой год подряд добывают наибольшие объемы нефти в мире. В тройку лидеров также входят Саудовская Аравия и Россия. При этом эксперты считают, что пока нет оснований ожидать смены лидера этого рейтинга.