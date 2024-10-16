На рынке нефти зафиксировали резкое изменение динамики на рынке нефти

Нефть снова начала расти в цене после резкого обвала. На рынок влияет решение ОПЕК+ и ситуация на Ближнем Востоке.

Что происходит на рынке нефти

В среду, 16 октября, ситуация на рынке нефти стабилизировалась. Эталонные бренды нефти дорожают на фоне новостей о сокращении объемов добычи сырья ОПЕК+, информирует издание Reuters.

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Также на рынок влияет неопределенность того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. Ранее опасения относительно спроса спровоцировали обвал цен на нефть до минимального уровня с начала октября.

Цены на нефть: последние изменения

Нефть Brent выросла в цене на 22 цента или на 0,3%. Сырье торгуется на уровне 74,47 доллара за баррель. Тогда как нефть WTI подорожала на 28 центов или на 0,4%. Американское сырье сейчас стоит 70,86 доллара за баррель. Это также самый низкий уровень с начала месяца.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: