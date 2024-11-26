Как рынок нефти реагирует на вероятное прекращение конфликта на Ближнем Востоке

На рынок нефти влияют новости с Ближнего Востока. Речь идет о конфликте между Израилем и Ливаном.

Последние изменения на мировом рынке нефти

Во время торгов во вторник, 26 ноября, на рынке нефти фиксируют рост, хотя на предыдущей торговой сессии нефть дешевела. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. На рынок влияют новости с Ближнего Востока.

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Дело в том, что инвесторы оценивали потенциальное прекращение огня между Израилем и Хезболлой, что повлияло на премию за риск. Предыдущую торговую сессию обе марки нефти завершили, зафиксировав спад на 2 доллара за баррель на фоне новостей, что Израиль и Ливан согласовали условия соглашения о прекращении конфликта, который спровоцировал распродажу нефти.

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Сколько стоит баррель нефти

Нефть Brent выросла в цене на 15 центов или на 0,21%. Эталонный сорт нефти торгуется на уровне 73,16 доллара за баррель. Американское сырье WTI подорожало на 15 центов или на 0,22%. Контракты на сырье сейчас стоят 69,09 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: