Что происходит на рынке нефти
В среду, 25 сентября нефть снова начала дешеветь. Главная причина – это то, что инвесторы пероценили способность экономических стимулов в Китае способствовать росту спроса на топливо. Стоит понимать, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, согласно данным Reuters.
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Интересно, что предыдущий торговый день нефть завершила, выросши в цене примерно на 1,7%. Этому способствовали новости о введении беспрецедентных экономических стимулов в Китае, который является второй экономикой мира.
Сколько стоит баррель нефти
Нефть Brent подешевела на 19 центов или на 0,25%. Сырье торгуется на уровне 74,98 доллара за баррель. В то же время нефть WTI потеряла в цене 28 центов или 0,39%. Американское сырье сейчас стоит 71,28 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 74,89 доллара за баррель (- 0,37%);
- Контракты WTI торгуются по цене 71,19 доллара за баррель (- 0,52%).