Нефть вернулась к обесцениванию: сколько стоят Brent и WTI

Марки нефти Brent и WTI завершили новый торговый день, зафиксировав понижение цен. О главных изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В четверг, 2 февраля 2023 года, нефть Brent торговалась по цене на уровне 82,17 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,67 доллара или на 0,8%.

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В то же время, американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 75,88 доллара за баррель. С начала торгов сырье упало в цене на 0,53 доллара или 0,7%, информирует издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,17 доллара за баррель (-0,81%);

за баррель (-0,81%); Баррель американской нефти WTI стоил 76,02 доллара за баррель (+0,18%).

Факторы влияние на рынке нефти

На рынке нефти зафиксировали спад цен, поскольку зафиксировали уменьшение количества промышленных заказов в США и восстановление доллара. Следовательно, для покупателей с другими валютами нефть стала дороже.

По словам партнера компании Again Capital, это свидетельствует о дальнейшем замедлении экономики, особенно в секторе производства, что негативно влияет на нефть.

Прогнозы от экспертов по ценам на нефть: