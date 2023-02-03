Нефть вернулась к обесцениванию: сколько стоят Brent и WTI
Марки нефти Brent и WTI завершили новый торговый день, зафиксировав понижение цен. О главных изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке нефти
В четверг, 2 февраля 2023 года, нефть Brent торговалась по цене на уровне 82,17 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,67 доллара или на 0,8%.
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В то же время, американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 75,88 доллара за баррель. С начала торгов сырье упало в цене на 0,53 доллара или 0,7%, информирует издание Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,17 доллара за баррель (-0,81%);
- Баррель американской нефти WTI стоил 76,02 доллара за баррель (+0,18%).
Факторы влияние на рынке нефти
На рынке нефти зафиксировали спад цен, поскольку зафиксировали уменьшение количества промышленных заказов в США и восстановление доллара. Следовательно, для покупателей с другими валютами нефть стала дороже.
По словам партнера компании Again Capital, это свидетельствует о дальнейшем замедлении экономики, особенно в секторе производства, что негативно влияет на нефть.
Прогнозы от экспертов по ценам на нефть:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой. на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне. 98 долларов за баррель на 2023 год.