Цены на нефть упали, поскольку Россия перебила влияние США и Китая

Очередную неделю марки нефти Brent и WTI завершили, зафиксировав падение цен. Важную роль сыграли признаки предложения российской нефти. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в пятницу, 27 января 2023 года, стоимость нефти Brent колебалась на рынке на уровне 86,66 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,81 доллара или на 0,9% почти не изменилось за день.

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В то же время, американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 79,68 доллара за баррель. С начала торгов сырье упало в цене на 1,33 доллара или 1,6%, информирует издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 86,66 доллара за баррель (-0,93%);

за баррель (-0,93%); Баррель американской нефти WTI стоил 79,68 доллара за баррель (-1,64%).

Факторы влияние на рынке нефти

Цены на нефть во время последней торговой сессии на этой неделе уменьшились благодаря компенсирующим индикаторам сильного предложения российской нефти лучшие экономические данные из США, чем ожидалось ранее и надежды на быстрое восстановление спроса в Китае.

Добавляют, что объемы загрузки черного золота из российских портов в Балтийском море по всей вероятности в январе возрастут на 50% по сравнению с декабрьскими показателями, поскольку продавцы пытаются удовлетворить сильный спрос в Азии и извлечь выгоду от восходящего ценового тренда на энергоносители.

Прогнозы от экспертов по ценам на нефть: