Нефть существенно упала в цене благодаря новостям из важного региона

Нефть демонстрирует отрицательную динамику на рынке на фоне комбинации факторов с Ближнего Востока и США. Также рынок реагирует на ближайшие перспективы доллара США.

О главных изменениях на рынке нефти и колебания цен – читайте в материале 24 Канала.

Как изменились цены на рынке нефти

В понедельник, 29 апреля, нефть Brent торгуется на уровне 88,52 доллара за баррель. Фьючерсы на сырье подешевели на 98 центов или 1,09%.

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Американская нефть WTI демонстрирует аналогичную динамику, упав в цене на 83 цента или 0,99% до 83,02 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 88,47 доллара за баррель (- 1,15%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,11 доллара за баррель (- 0,88%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть начала новую неделю с существенного спада на фоне переговоров между Израилем и ХАМАС в столице Египта – Каире. Это способствует ослаблению опасений относительно масштабирования конфликта на Ближнем Востоке.

Еще один фактор влияния – инфляция в США. Последние данные по этому показателю еще больше уменьшили перспективы снижения ключевой ставки в ближайшей перспективе. Это способствует укреплению позиций доллара на рынке, что создает дополнительное давление для некоторых покупателей сырья. Дело в том, что сильный доллар делает нефть дороже для владельцев других валют.