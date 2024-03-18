Новый прогноз подтолкнул цены на нефть к максимуму за 4 месяца: чего ожидать на рынке

За прошедшую неделю цены на нефть выросли до пикового уровня за несколько месяцев. Одна из причин – прогноз от Международного энергетического агентства.

Недавно Международное энергетическое агентство скорректировало свой прогноз по рынку нефти. Специалисты теперь ожидают, что спрос превысит рыночное предложение, хотя ранее они прогнозировали профицит.

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Как изменились цены на нефть за неделю

В частности, нефть Brent впервые с начала ноября пересекла отметку в 85 долларов за баррель. С начала 2024 года эта марка нефти подорожала на 11%. Бренд нефти WTI подорожал до 81,04 доллара за баррель. Стоимость нефти взлетела до максимального уровня за 4 месяца.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,85 доллара за баррель (+0,60%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,60 доллара за баррель (+0,69%).

Прогноз для рынка нефти

Международное энергетическое агентство объявило, что в 2024 году на рынке нефти зафиксируют "небольшой дефицит". Одна из причин – снижение прогноза о росте мирового предложения до 800 000 баррелей в день. В предыдущих отчетах указывали 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Согласно новой оценке, на рынок нефти также будет влиять добровольное сокращение добычи сырья членами ОПЕК+, которое будет актуальным в течение 2024 года. Главная цель нефтяного картеля – поддержка цен на рынке.