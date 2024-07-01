Нефть уверенно дорожает, но есть факторы, которые сдерживают рост цен

Нефть растет в цене благодаря комбинации нескольких факторов влияния. Однако существуют сигналы, которые сдерживают подорожание сырья.

Сколько стоит нефть на рынке

В понедельник, 1 июля 2024 года, нефть Brent выросла на 53 цента или 0,6%. Сырье торгуется на уровне 85,53 доллара за баррель.

Читайте также В Украине появится еще один государственный банк

Тогда как нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 51 цент или на 0,6%. Американское сырье торгуется на уровне 82,05 доллара за баррель информирует Reuters. Обе марки нефти в июне подорожали примерно на 6%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,59 доллара за баррель (+0,69%)

Контракты WTI торгуются по цене 82,14 доллара за баррель (+0,74%).

Согласно данным MarketWatch, что с начала 2024 года марка нефти Brent подорожала почти на 11,05%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 15,17%.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Эксперты объяснили, сколько нефти осталось в недрах Земли. В частности, они рассказали, какие объемы сырья будут доступны для добычи в будущем.

Нефть дорожает в понедельник благодаря ожиданиям о дефиците предложения во время пикового потребления топлива летом. Кроме того, цены поддерживают сокращение добычи нефти от ОПЕК+ в третьем квартале 2024 года.

С другой стороны глобальные экономические проблемы и рост объемов добычи в странах, не входящих в ОПЕК+ сдерживают рост цен на нефть.