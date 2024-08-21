Нефть продолжает стремительно падать в цене: что происходит на рынке

Нефть снова дешевеет на рынке. Более того, самые известные бренды сырья зафиксировали новый минимум на фоне сигналов из важных регионов.

Что происходит на рынке нефти

Нефть упала в цене до минимального значения за две недели. Эталонные бренды нефти подешевели примерно на 1%. На рынок нефти влияют два фактора: Ближний Восток и Китай.

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Во-первых, экономические проблемы в Китае снова спровоцировали опасения относительно спроса на нефть. Напомним, что Китай – это крупнейший импортер сырья в мире. Во-вторых, неуверенность относительно поставок сырья с Ближнего Востока отошла на второй план, поскольку Израиль принял предложение по решению разногласий, которые блокируют соглашение о прекращении огня в Газе.

Сколько стоит нефть на рынке

Всего во время торговой сессии 20 августа нефть Brent подешевела на 0,46 доллара или на 0,6%. Сырье завершило день с ценой на уровне 77,20 доллара за баррель. Речь идет об октябрьских фьючерсах. В то же время нефть West Texas Intermediate подешевела на 0,33 доллара или на 0,4%. Американское сырье торговалось на уровне 74,04 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: