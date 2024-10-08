Цены на нефть резко упали: что происходит на рынке

Эталонные бренды нефти существенно упали в цене. Рынок реагирует на сигналы с Ближнего Востока, а также ждет ответа Израиля на масштабную ракетную атаку Ирана.

Что происходит на рынке нефти

Во вторник, 8 октября, нефть зафиксировала очередной спад. Один из ключевых факторов влияния – опасения относительно потенциальных проблем с поставками сырья, информирует издание Reuters.

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Рынок все еще ждет того, каким будет ответ Израиля на ракетную атаку Ирана, что было 1 октября. Напомним, что эта атака также спровоцировала стремительный рост цен на нефть. В частности, эталонные бренды нефти завершили торги в понедельник, 7 октября, выросли более чем на 3%. Это пиковый уровень с конца августа. Главная причина – опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который играет критически важную роль для нефтедобывающего сектора.

Важно! За предыдущую неделю нефть Brent подорожала более чем на 8%. Это самый большой прирост за неделю с января 2023 года. Нефть WTI прибавила в цене 9,1%, зафиксировав лучший результат с марта 2023 года.

Как изменились цены на нефть

Нефть Brent упала в цене на 1,11 доллара или на 1,37%. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 79,82 доллара за баррель. В то же время нефть WTI подешевела на 1,12 доллара или на 1,45%. Американское сырье сейчас стоит 76,82 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: