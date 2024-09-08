Рекордный обвал цен на нефть: происходящее на рынке черного золота

Эталонные бренды нефти существенно подешевели на фоне новостей из США. Также рынок в течение недели отреагировал на потенциальное решение ОПЕК+.

Что происходит на рынке нефти

Нефть завершила неделю с существенным спадом. Оба эталонные бренды нефти существенно подешевели. Кроме того, только за торговую сессию 6 сентября сырье подешевело на 2%. На рынок повлияли новые данные по рынку труда США, которые оказались слабее, чем ожидали, согласно данным Reuters

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Этот фактор перевесил поддержку цен со стороны задержки с увеличением предложения нефти со стороны производителей ОПЕК+. Напомним, что нефтяной картель во главе с Саудовской Аравией и Россией сомневается относительно увеличения объемов добычи сырья из-за снижения цен на рынке.

Какая цена нефти

Нефть Brent подешевела на 1,63 доллара или 2,24%. Сырье остановилось на уровне 71,06 доллара за баррель в пятницу, 6 сентября. Это самый низкий уровень с декабря 2021 года. В то же время американская нефть West Texas Intermediate упала в цене на 1,48 доллара или 2,14%, опустившись до 67,67 доллара за баррель. Стоимость бренда нефти обвалилась до минимума с июня 2023 года.

Кроме того, нефть Brent просела в цене за неделю на 10%, тогда как WTI подешевела почти на 8%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 71,06 доллара за баррель (- 2,24%);

Контракты WTI торгуются по цене 67,67 доллара за баррель (- 2,14%)

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