Китай и США спровоцировали новый обвал цен на нефть

Нефть снова фиксирует потери на рынке. На динамику цен на нефть влияют сигналы из двух топовых экономик мира.

Мировой рынок нефти

В пятницу, 15 ноября, нефть зафиксировала очередной спад на рынке. Цены на нефть падают на фоне сигналов из США и Китая, которые являются крупнейшими экономиками мира. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Инвесторы учитывают признаки того, что спрос в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире, продолжает оставаться на низком уровне на фоне неравномерного восстановления экономики страны. Ещё один фактор влияния на рынке – это ожидание меньшего снижения ставок Федеральной резервной системы.

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Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent упала в цене на 0,95 доллара или на 1,13%. Сырье торгуется на уровне 71,62 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 0,9 доллара или на 1,3%. Этот бренд нефти сейчас стоит 67,81 доллара за баррель.

Обе марки нефти заканчивают неделю, фиксируя потери. Нефть Brent пока упала за неделю на 3,06%, тогда как сырье WTI зафиксировала спад на уровне 3,67%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: