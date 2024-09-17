Нефть снова существенно взлетела в цене

Нефть дорожает на рынке на фоне новостей из США. Более того, американская повестка сейчас гораздо больше влияет на стоимость нефти, чем главный импортер в мире.

Что происходит на рынке нефти

Нефть начала новую неделю на рынке с существенного роста. На динамику цен на рынке нефти влияли последствия урагана в США, который создал трудности для добычи сырья в Мексиканском заливе. Этот фактор нивелировал постоянные опасения относительно спроса со стороны Китая накануне решения о снижении процентной ставки Федеральной резервной системы США, которое должны принять на этой неделе, согласно данным Reuters.

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Сколько стоит баррель нефти

Фьючерсы на ноябрь для марки нефти Brent выросли в цене на 1,14 доллара или 1,59%. Бренд нефти завершил торговую сессию с ценой на уровне 72,75 доллара за баррель. Тогда как октябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,44 доллара или 2,1%. Сырье торговалось на уровне 70,09 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: