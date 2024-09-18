Китай покупает рекордные объемы нефти: о чем это свидетельствует

Китай, который является одной из крупнейших экономик в мире, в августе 2024 года установил новый рекорд на рынке нефти. Этому, в частности, способствовали цены на глобальном рынке.

Китай накопил огромные объемы нефти

В августе 2024 года Китай покупал самые большие объемы нефти за 14 месяцев. В стране подтвердили, что увеличение импорта возникло из-за стремления накопить большие запасы сырья, пишет Reuters. Стоит добавить, что Китай – это страна, которая покупает больше всего нефти в мире.

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Кроме того, стало понятно,что увеличение объемов закупок сырья не связано с объемами потребления топлива в стране. Добавляют, что Китай ежедневно увеличивал свои запасы нефти примерно на 1,85 миллиона баррелей. В общем Поднебесная в августе пополнила свои резервы на максимальные объемы с июня 2023 года. Тогда речь шла об увеличении резервов на 2,1 миллиона баррелей в сутки.

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Еще одна причина усиления активности Китая на рынке нефти – цены. Дело в том, что цены на нефть в 2024 году существенно упали в цене. В частности, эталонная марка Brent после достижения пикового уровня в середине апреля – 92,18 доллара за баррель – упала до минимума в 75,05 доллара за баррель в начале августа. С января 2024 года нефть Brent потеряла в цене более 5%, информирует MarketWatch.