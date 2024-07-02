Нефть торгуется вблизи пикового уровня с апреля

Нефть продолжает дорожать на рынке после достижения максимума за два месяца. На рынок влияют ожидания относительно двух важных показателей.

Сколько стоит нефть на рынке

Во время торгов во вторник, 2 июля 2024 года, нефть Brent подорожала на 28 центов. Сырье торгуется на уровне 86,88 доллара за баррель. На предыдущей торговой сессии фьючерсы на нефть выросли в цене на 1,9%, достигнув пикового уровня с 30 апреля.

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Нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 20 центов. Американское сырье торгуется на уровне 83,58 доллара за баррель, пишет издание Reuters. Днем ранее марка нефти прибавила в цене 2,3%, взлетев до максимального уровня с 26 апреля.

Обе марки нефти в июне подорожали примерно на 6%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 87,16 доллара за баррель (+ 0,65%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,95 доллара за баррель (+0,68%).

Согласно данным MarketWatch, что с начала 2024 года марка нефти Brent подорожала почти на 13,10%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 17,72%.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть продолжает на рынке. Цены удерживаются вблизи максимумов за два месяца, которые зафиксировали во время торгов в понедельник на фоне ожиданий о росте спроса на топливо в рамках летнего сезона отпусков.

Кроме того, на рынок влияет вероятность того, что центральный банк США начнет снижать процентные ставки, что может положительно повлиять на экономический рост.