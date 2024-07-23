Нефть резко упала в цене, опустившись до минимального уровня за 6 недель

Обе марки нефти существенно упали в цене на фоне важных сигналов с Ближнего Востока. Кроме того, важную роль играют опасения относительно Китая

Как изменились цены на нефть на рынке

Во вторник, 23 июля, нефть Brent упала в цене на 1,38 доллара или на 1,7% за торговую сессию. Сырье торгуется на уровне 81,02 доллара за баррель.

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Нефть West Texas Intermediate подешевела на 1,49 доллара или 1,9%. Американское сырье торгуется на уровне 76,91 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть Brent стоят 81,20 доллара за баррель (- 1,46%)

Контракты на WTI торгуются по цене 77,18 доллара за баррель (- 1,56%).

Почему нефть дешевеет на рынке

Нефть во время торгов подешевела примерно на 2% до минимального уровня за 6 недель. Обе марки нефти не только упали до самого низкого ценового уровня с закрытия торгов 7 июня, но и впервые с начала июня были технически перепроданы.

Черное золото падает в цене из-за усиления ожиданий относительно прекращения огня в Секторе Газа, а также рост опасений относительно спроса в Китае. Напомним, что Поднебесная – это крупнейший импортер нефти в мире, который сталкивается с рядом экономических вызовов.