Цены на нефть пересекли важную психологическую отметку

Нефть подорожала на важных уровнях на фоне серьезных изменений на рынке. О главных факторах воздействия – читайте в материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке нефти

Предыдущая торговая сессия, 27 июля, нефть марки Brent завершила с ценой на уровне 84,35 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,32 доллара или 1,6%. Черное золото пересекло эту отметку впервые с апреля.

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Параллельно нефть под брендом West Texas Intermediate (WTI) завершила торговый день на уровне 80,09 доллара за баррель. Американское сырье выросло в цене на 1,31 доллара или 1,7%, сообщает издание Reuters.

Почему нефть дорожает

Главная причина роста цен на нефть – сокращение объемов добычи сырья ключевыми экспортерами. Речь идет о странах ОПЕК+. Одной из наиболее активно выступавшей за это решение была Саудовская Аравия. Также о существенное уменьшение предложения с августа сообщила и Россия, для которой продажа нефти по сути является способом выживания под санкциями и в частичной изоляции.

Кроме того, растет оптимизм по спросу на нефть в Китае, который является крупнейшим импортером сырья в мире, а также глобального экономического роста. Последний фактор будет способствовать большей деловой и производственной активности, поэтому потребуются большие объемы нефти для того, чтобы удовлетворить эти потребности.

С начала торгов в пятницу, 28 июля, цены на нефть колеблются на таких уровнях, согласно данным Bloomberg:

Нефть Brent стоит 83,97 доллара за баррель (-0,32%);

за баррель (-0,32%); Марка WTI торгуется на уровне 79,88 доллара за баррель (- 0,26%).

Напомним, что США решили "напомнить" всем участникам нефтяного рынка. необходимость придерживаться ценового потолка для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Администрация решила привлечь тактику переговоров и звонков для достижения этой цели.