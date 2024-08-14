На рынке нефти зафиксировали резкие изменения: все из-за Ближнего Востока

После значительного роста, нефть снова упала в цене. Речь идет об обоих эталонных брендах. Цены на нефть отреагировали на настроения инвесторов.

Сколько стоит нефть на рынке

Во вторник, 13 августа 2024 года, нефть Brent упала в цене на 1,61 доллара или на 1,9%. Сырье завершило торговый день на уровне 80,69 доллара за баррель. Эта марка нефти зафиксировала самый большой дневной прирост за год.

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Тогда как нефть West Texas Intermediate подешевела на 1,71 доллара или на 2,14%. Американское сырье торговалась на уровне 78,35 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Почему нефть стремительно упала в цене

истекшую неделю эталонные бренды нефти завершили с существенным ростом благодаря новым из США и Ближнего Востока.

Нефть существенно подешевела на рынке. Фьючерсы на нефть марки Brent и американскую нефть упали во вторник, поскольку трейдеры стали меньше нервничать из-за возможности более широкой войны на Ближнем Востоке, а Иран все еще не ответил на угрозы отомстить Израилю за убийство лидера ХАМАС в Тегеране.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: