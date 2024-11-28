Цены на нефть резко изменили динамику на рынке

Цены на нефть изменили динамику на рынке. На сегодня главными факторами, которые влияют на стоимость черного золота, стали США и ОПЕК+.

Какие факторы влияют на цены на нефть

Во время торгов, 28 ноября, цены на нефть вернулись к падению. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. На цены на рынке нефти влияют новости из США.

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Речь идет о неожиданном росте запасов горючего в США. Кроме того, инвесторы сосредоточили внимание на следующей встрече ОПЕК+, где должны принять решение об объемах добычи нефти.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Контракты на нефть Brent упали в цене на 20 центов или на 0,27%. Эталонный сорт сырья торгуется на уровне 72,63 доллара за баррель. Американское сырье WTI подешевело на 21 цент или на 0,29%. Фьючерсы на сырье сейчас стоят 68,52 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: