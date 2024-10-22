Энтони Блинкен снова прибыл на Ближний Восток: как отреагировал рынок нефти

На рынок нефти влияют новости с Ближнего Востока и Китая. Сырье отреагировало изменением ценовой динамики.

Что происходит на рынке нефти

Во время торгов во вторник, 22 октября, нефть вернулась к обесцениванию. Цены на нефть падают на фоне того, что главный американский дипломат возобновил усилия, которые направлены на прекращение огня на Ближнем Востоке, информирует издание Reuters. Речь идет о визите Энтони Блинкена в регион.

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Кроме того, на рынок влияет Китай, который является крупнейшим импортером нефти в мире. Дело в том, что сейчас речь идет о замедлении темпов роста спроса на нефть вы стране, что давит на рынок. Напомним, что в третьем квартале экономика Китая росла самыми медленными темпами с начала 2023 года.

Цены на нефть: последние изменения

Нефть Brent упала в цене на 60 центов или на 0,8%. Сырье торгуется на уровне 73,69 доллара за баррель. Речь идет о декабрьских фьючерсах. В то же время нефть WTI подешевела на 6 центов до 70,50 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: