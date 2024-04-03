Цены на нефть достигли пикового уровня с осени: что происходит на рынке

Нефть снова демонстрирует положительную динамику на рынке. На этот раз на первый план вышли Ближний Восток и атаки на российскую инфраструктуру. О главных колебаниях и изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Сколько стоит нефть на рынке

Прошлый торговый день, 2 апреля, нефть Brent завершила с ценой на уровне 88,92 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,5 доллара или 1,7%. Пиком за день была цена на уровне 89,08 доллара за баррель.

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Американская нефть, которая известна под брендом WTI, подорожала на 1,44 доллара или 1'7%, достигнув 85,15 доллара за баррель, согласно данным Reuters. Максимально за день сырье дорожало до 85,46 доллара за баррель, что также стало самым высоким уровнем с октября.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 89,05 доллара за баррель (+0,15%)

Контракты WTI торгуются по цене 85,24 доллара за баррель (+0,11%).

Нефть снова дорожает

В первом квартале 2024 года нефть существенно подорожала . Марка нефти Brent выросла в цене на 13,6%, а WTI прибавила 16,1%. Кроме того, сырье демонстрировало положительную динамику и в течение прошлой недели : нефть Brent подорожала на 2,4%, а WTI прибавила в цене примерно 3,2%.

Рынок нефти отреагировал ростом на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Также на динамику цен на нефть повлияли новые атаки Украины на энергетическую инфраструктуру России.

На этом фоне, цена нефти Brent пересекла отметку в 89 долларов за баррель впервые с октября, информирует издание Reuters.