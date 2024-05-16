Сигналы из США вышли на первый план: как изменились цены на нефть
Ситуация на рынке нефти почти не изменилась. В то же время на ценовую динамику влияют сигналы из США.
Как изменилась стоимость нефти
В четверг, 16 мая, марка нефти Brent подорожала на 4 цента или 0,05%. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 82,79 доллара за баррель.
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Зато нефть WTI выросла в цене на те же 4 цента или на 0,05%. Поэтому контракты на американское сырье торгуются на уровне 78,67 доллара за баррель, согласно данным Reuters.
Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,65 доллара за баррель (- 0,12%)
- Контракты WTI торгуются по цене 78,56 доллара за баррель (- 0,09%).
Главные факторы влияния на рынке
Ситуация на рынке нефти остается стабильной и почти без изменений. На динамику фьючерсов на нефть влияют сигналы из США. В частности, ожидают роста спроса на сырье в стране, инфляция в апреле росла медленнее, чем ожидали. Кроме того, американцы на прошлой неделе зафиксировали уменьшение резервов нефти.