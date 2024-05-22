США спровоцировали мощный спад на рынке нефти

Нефть продолжает дешеветь на рынке благодаря новостям из первой экономики мира - США. Интересно, что для аналитиков некоторые данные не стали сюрпризом.

Главные факторы влияния на рынке нефти

На торгах в среду, 22 мая, цены на нефть упали более чем на 1%. В целом эталонные бренды нефти демонстрируют отрицательную динамику третий день подряд. На рынок влияют ожидания, что Федеральная резервная система США может удерживать ставку на высоком уровне дольше, поскольку инфляция остается устойчивой. Потенциально это может повлиять на спрос топлива в США, которые являются лидером по этому показателю, согласно данным Reuters.

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Кроме того, снижение цен на рынке поддержали новости из США об увеличении запасов топлива и нефти на прошлой неделе. Аналитики ожидали такого результата. Добавим, что предыдущую торговую сессию обе марки нефти завершили, упав примерно на 1%.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 81,73 доллара за баррель (- 1,39%)

Контракты WTI торгуются по цене 77,57 доллара за баррель (- 1,39%).

Как изменилась стоимость нефти

Нефть Brent подешевела на 1,03 доллара или 1,2%. Сырье торгуется на уровне 81,15 доллара за баррель. Тогда как сырье West Texas Intermediate упало в цене на 1,25 доллара или 1,6%. Американская нефть WTI пока колеблется с ценой на уровне 77,41 доллара за баррель.