США спровоцировали падение цен на нефть, но есть фактор Ближнего Востока

Нефть вернулась к обесцениванию после неожиданных новостей из США. Однако есть фактор, который сдержал падение цен на рынке.

Сколько стоит нефть

Во время торгов в четверг, 27 июня, нефть Brent подешевела на 6 центов или 0,1%. Сырье торгуется на уровне 85,19 доллара за баррель.

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Нефть West Texas Intermediate упала в цене на 10 центов или на 0,1%. Американское сырье торгуется на уровне 80,80 доллара за баррель информирует Reuters. Обе марки нефти предыдущую торговую сессию завершили с незначительным ростом.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,67 доллара за баррель (+0,49%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,29 доллара за баррель (+0,48%).

Согласно данным MarketWatch, что с января 2024 года нефть Brent подорожала почти на 10,07%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 13,92%.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть дешевеет на рынке ведь неожиданный рост резервов в США всколыхнули опасения относительно замедления спроса со стороны крупнейшего потребителя сырья в мире.

Однако падение цен на нефть было ограничено из-за боязни, что потенциальное расширение войны в Секторе Газа может повредить поставкам сырья с Ближнего Востока.

Напомним, что эксперты объяснили, сколько нефти осталось в недрах Земли. В частности, они рассказали, какие объемы сырья будут доступны для добычи в будущем.