Цены на нефть изменили "направление движения" из-за сигналов из первой экономики мира

На рынке нефти снова зафиксировали изменение ценовой динамики. Важные сигналы поступают из США, тогда как сектор ожидает нового решения ОПЕК+.

Как изменились цены на нефть

В среду, 8 мая, на ранних торгах нефть Brent потеряла в цене 30 центов или 0,36%. Эталонный бренд торгуется на уровне 82,86 доллара за баррель.

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Тогда как нефть WTI подешевела на 25 центов или 0,32% до 78,13 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,63 доллара за баррель (- 0,64%)

Контракты WTI торгуются по цене 77,88 доллара за баррель (- 0,64%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

Предыдущую неделю эталонные бренды нефти завершили с самым большим спадом за последние три месяца. На динамику на рынке нефти влияли новости из США.

Сейчас на рынок влияют данные о накоплении как запасов сырой нефти, так и топлива в США. Это свидетельствует о слабом спросе. С другой стороны ожидания по предложению очень осторожные, ведь в следующем месяце ОПЕК+ проведет встречу.

Например, в МВФ ожидают, что с июля нефтяной картель может начать увеличивать объемы добычи нефти. Указывают, что это нужно для экономического развития Саудовской Аравии.