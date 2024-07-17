Китай спровоцировал падение цен на нефть, которое остановили сигналы из США

Нефть продолжает демонстрировать отрицательную динамику на рынке. На стоимость нефти влияют новости из США и Китая.

Как изменились цены на нефть

В среду, 17 июля, марка нефти Brent упала в цене 15 центов или на 0,2% с начала торговой сессии. Сырье торгуется на уровне 83,58 доллара за баррель.

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Тогда как нефть West Texas Intermediate подешевела на 13 центов или 0,2%. Американское сырье торгуется на уровне 80,63 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Обе марки нефти падали в цене в течение трех последних торговых сессий. В частности, цена нефти Brent 16 июля даже достигла самого низкого уровня с 17 июня – 83,30 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть Brent стоят 84,07 доллара за баррель (+0,41%)

Контракты на WTI торгуются по цене 81,05 доллара за баррель (+0,47%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

Цены на нефть продолжают падать, а мировой эталон Brent колебался возле месячного минимума. Во время торгов в среду на рынок нефти влияют признаки ослабления спроса в Китае. При этом обесценивание сырьё ограничили новости о сокращении запасов нефти в США.