США и Ближний Восток были ключевыми факторами влияния на рынке нефти: как изменились цены

Нефть подешевела на фоне новостей из США и Ближнего Востока. О главных изменениях на рынке нефти за день – читайте в материале 24 Канала.

Как изменилась ситуация на рынке нефти за неделю

В среду, 24 апреля, нефть Brent завершила торги с ценой на уровне 88,02 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,40 доллара или 0,45%.

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Контракты на нефть WTI упали в цене на 55 центов или 0,66% до 82,81 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 88,02 доллара за баррель (- 0,45%)

Контракты WTI торгуются по цене 82,83 доллара за баррель (+0,02%).

Что влияет на стоимость нефти

Нефть завершила очередную торговую сессию со снижением цен, поскольку на рынок влияли два фактора. Во-первых, опасения относительно конфликта на Ближнем Востоке ослабли. Во-вторых, в США зафиксировали замедление деловой активности. Однако уменьшение запасов сырой нефти в США остановило ценовые потери на рынке нефти.