Нефть дорожает на фоне прогноза о приближении важных изменений в США

Нефть продолжает дорожать на рынке на фоне ожиданий по важному индикатору в США. Также на ценовую динамику влияют данные о резервах нефти в тех же Штатах и планы ОПЕК+.

Как изменилась стоимость нефти

В четверг, 6 июня, нефть Brent подорожала на 33 цента или на 0,42%. Сырье торгуется на уровне 78,74 доллара за баррель.

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В то же время фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли в цене на 39 центов или 0,53%. Американская нефть, также известна как WTI, колеблется на уровне 74,46 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 78,89 доллара за баррель (+0,61%)

Контракты WTI торгуются по цене 74,59 доллара за баррель (+0,70%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть дорожает второй день подряд. На рынок влияют ожидания, что Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки в сентябре. Так считают почти две трети экономистов.

Однако рост цен на нефть был ограничен увеличением запасов в США и планом ОПЕК+ по увеличению предложения в конце года.