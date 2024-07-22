Как изменились цены на нефть

В понедельник, 22 июля 2024 года, нефть Brent подорожала на 32 цента или 0,39% с начала торгов. Сырье торгуется на уровне 82,95 доллара за баррель.

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В то же время нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 34 цента или 0,42%. Американская нефть торгуется на уровне 80,47 доллара за баррель, пишет издание Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,55 доллара за баррель (- 0,10%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,94 доллара за баррель (- 0,24%).

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть начала новую неделю с роста на рынке, поскольку инвесторы ждали дальнейших признаков того, что центральный банк США может изменить свою монетарную политику.

Речь идет о снижении процентных ставок уже в сентябре 2024 года. В то же время решение Джо Байдена досрочно завершить свою предвыборную кампанию не стало главным фактором влияния для рынка нефти.