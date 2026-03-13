Как изменились цены на нефть из-за решения США смягчить санкции против России

Ормузский пролив остается закрытым. Это ощутимо влияет на нефтяной рынок. Ведь именно по этому пути происходит транспортировка пятой части от всей мировой нефти.

Как на стоимость нефти повлияло решение США?

Рынок всколыхнуло решение США ослабить санкции против России, сообщает Reuters.

Напомним, Соединенные Штаты предоставили 30-дневное разрешение на покупку российской нефти. В то же время относительно этого решения есть такие нюансы:

будет действовать оно до полуночи 11 апреля по времени Вашингтона;

разрешается покупка только той российской нефти, которая сейчас находится в море.

Как указал министр финансов США Скотт Бессент, это решение должно способствовать стабилизации мировых цен на нефть. И, вместе с тем, действие этого разрешения краткосрочное. То есть, Россия от такого решения не получит значительную финансовую выгоду.

Интересно! Представитель президента России Кирилл Дмитриев говорит, что решение США может коснуться 100 миллионов баррелей российской нефти. Для понимания, это почти дневная мировая добыча.

Заметим, что такое решение США взволновало аналитиков и в другом ракурсе. Ведь оно может свидетельствовать о намерении американского правительства продолжать войну на Ближнем Востоке.

Рынок начинает очень волноваться, что эта (война – 24 Канал) продлится дольше. Наибольшее опасение заключается в том, что мы получим серьезные повреждения нефтяной инфраструктуры, что приведет к длительной потере поставок,

– сказал главный аналитик сырьевых товаров SEB Бьярне Шилдроп.

Что происходит с ценами на нефть сейчас?

Стоимость нефти зависит от многих факторов, в том числе и производителя, сообщает Trading Economics. Сегодня цены, в зависимости от марки следующие:

Нефть марки Brent стоит – 102,74 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 97,87 доллара за баррель.

– 97,87 доллара за баррель. Российская Urals – 89,12 доллара за баррель.

Какие еще факторы имеют влияние на мировой рынок нефти сейчас?