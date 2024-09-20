Какие цены на нефть могут спасти США от рецессии

Динамика на рынке нефти в сентябре не абы как помогает США. Своей оценкой ситуации на рынке нефти и перспектив экономики США поделился аналитик Эд Ярден.

Как цены на нефть влияют на США

В первой половине сентября на рынке нефти зафиксировали серьезный спад. Тогда стоимость эталонной марки нефти – Brent – упала ниже психологического уровня в 70 долларов за баррель. Это самый низкий уровень за три года. Такое падение цены стало хорошей новостью для США, пишет Business Insider.

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По мнению аналитика Эда Ярдена обесценивание нефти может помочь США избежать рецессии. По его словам, падение цен на сырье способствует ослаблению позиций доллара, поскольку за импорт придется платить меньше. Как правило, со снижением доллара растут объемы экспорта.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла во время которой происходит общее снижение экономической активности.

Кроме того, более дешевые энергоносители способствуют уменьшению бремени расходов в производстве, строительстве и сельском хозяйстве. Это также увеличивает потребительские расходы, поскольку американцы меньше ограничены ценами на бензоколонке. Аналитик добавил, что все эти факторы уменьшают шансы на рецессию в США. В то же время он признал, что падение цен на черное золото может стать проблемой для американских производителей нефти.

Стоит добавить, что некоторые эксперты на Уолл-стрит ожидают, что падение цен углубится и достигнет 60 долларов за баррель до 2025 года. В частности, в Citigroup предположили, что избыток предложения будет способствовать снижению цен. Но по состоянию на 20 сентября нефть Brent торгуется на рынке с ценой на уровне 74,22 доллара за баррель, информирует Bloomberg.