Терпение относительно Ирана заканчивается: новое заявление Трампа всколыхнуло нефтяной рынок
- Цены на нефть выросли более чем на 1% из-за заявления Трампа о нетерпении к Ирану и напряженности в Ормузском проливе.
- Иранские силы захватили судно у ОАЭ, что повлияло на нефтяной рынок.
Цены на нефть выросли на более чем 1% сегодня. Эта ситуация является результатом заявления Трампа об Иране. Важную роль сыграли и другие факторы, в частности, напряжение в зоне Ормузского пролива.
Какое заявление сделал Трамп относительно Ирана?
Американский президент сказал, что он не будет "намного терпеливее" к Тегерану, сообщает Reuters со ссылкой на интервью Трампа Fox News.
Я не собираюсь быть намного терпеливее. Они должны заключить соглашение.
Заметим, это заявление прозвучало после того, как Трамп уже встретился с Си в Пекине. Целью этих переговоров является не только вопрос торговли. Также американский и китайский президент планировали обсудить Иран.
Следующая встреча Трампа и Си состоялась сегодня. Это завершает двухдневный государственный визит.
Поскольку саммит в Пекине не принес никакого прорыва по Ирану, внимание рынка снова сосредоточено на тупике и блокированном проливе, что приводит к незначительному риску возобновления военной эскалации,
– отмечает основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights Вандана Хари.
Какие еще факторы стали решающими для рынка нефти сегодня?
Влияние на нефтяной рынок также имеют растущие опасения относительно возможных нападений на суда, сообщает Reuters.
Уже известно о захвате и даже затоплении танкеров:
- иранские силы захватили судно у побережья ОАЭ;
- к тому же произошло затопление индийского грузового судна, которое перевозило скот из Африки в ОАЭ – это произошло недалеко от Омана.
Обратите внимание! Корпус стражей исламской революции Ирана указал, что с вечера среды Ормузский пролив прошло всего 30 судов.
Прохождение судов через пролив ослабило некоторые рыночные опасения, но недостаточно, чтобы изменить сильную тенденцию, обусловленную ограниченным предложением,
– указал аналитик Haitong Futures Ян Ан.
Как изменились цены на нефть 15 мая?
Сегодня, как сообщает издание Trading Economics, цена нефти, в зависимости от марки такова:
- Нефть марки Brent имеет цену – 108 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 103,76 доллара за баррель.
- Российская Urals – 96,72 доллара за баррель
Как показывает статистика, цена марки Brent на этой неделе увеличилась почти на 6%. А WTI выросла более чем на 7%.
Почему Трамп обратился к Китаю?
Несмотря на заявления Трампа, что США сами решат вопрос Ирана, американский президент все же стремился обсудить с Си вопрос Ближнего Востока. Это и не удивительно. Ведь Китай является одним из крупнейших покупателей иранской нефти.
Пекин имеет большое влияние на Тегеран. К тому же китайское правительство чрезвычайно заинтересовано в открытии Ормузского пролива.
Нужно понимать, что Ормузский пролив это важнейший путь. Именно по нему проходила пятая часть мировых нефти и газа. Сейчас же он заблокирован.