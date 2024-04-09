Ближний Восток снова выходит на первый план: как это влияет на стоимость нефти

Нефть снова вернулась к росту на фоне рисков расширения конфликта на Ближнем Востоке. О главных колебаниях и изменениях – рассказываем в материале 24 Канала.

Как изменилась стоимость нефти на рынке

Во вторник, 9 апреля, нефть Brent начинает торговый день с ценой на уровне 90,52 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 14 центов с начала торгов.

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Нефть WTI подорожала на 10 центов. Стоимость американской нефти колеблется на уровне 86,53 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Напомним, что предыдущую торговую сессию обе марки нефти завершили с незначительным спадом. В частности, нефть Brent дешевела впервые за пять сессий, а WTI – за семь.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 90,53 доллара за баррель (+0,17%)

Контракты WTI торгуются по цене 86,56 доллара за баррель (+ 0,15%).

Почему нефть дешевеет на рынке

Нефть вернулась к росту, ведь очень быстро тают надежды, что переговоры между Израилем и ХАМАС приведут к прекращению огня в Газе. На этом фоне, остерегаются, что затяжной конфликт может потенциально нарушить поставки сырья из региона на Ближнем Востоке, который имеет ключевое значение для рынка, информирует издание Reuters.

Кроме того, без прекращения конфликта существует серьезный риск вовлечения в него других стран. Прежде всего речь идет об Иране, который поддерживает ХАМАС и является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК. Также на рынке следят за тем, что Иран пообещал отомстить Израилю за атаку на свое консульство в Сирии.