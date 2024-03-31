Как изменились цены на нефть за неделю, месяц и квартал

За последнюю неделю на рынке нефти зафиксировали существенный рост. Более того, нефть демонстрировала положительную динамику и в течение месяца, и квартала. О главных колебаниях и факторах влияния - читайте в материале 24 Канала.

Сколько стоит нефть на рынке

За последнюю неделю нефть существенно выросла в цене. В частности, сырье Brent подорожало на 2,4%. Тогда как американская нефть WTI прибавила в цене примерно 3,2%. Более того, обе марки нефти закончили март с ростом третий месяц подряд, согласно данным Reuters.

Стоит внимания От центробанков до доллара и нефти: что прогнозируют эксперты на второй квартал 2024 года

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 87 долларов за баррель;

Контракты WTI торгуются по цене 83,17 доллара за баррель.

Кроме того, за первый квартал 2024 года нефть также зафиксировала достаточно серьезный рост. Нефть Brent подорожала на 13,6%, а WTI выросла в цене на 16,1%. Тогда как с начала марта стоимость обоих брендов черного золота выросла на 4,6% и 6,3% соответственно.