Цены на нефть изменили направление: какие факторы влияют на рынок

На рынке нефти снова зафиксировали изменение динамики на фоне новостей с Ближнего Востока и США. Больше о главных изменениях на рынке нефти – читайте в материале 24 Канала.

Как изменилась ситуация на рынке нефти за неделю

Торги в четверг, 25 апреля, нефть Brent начала с ценой на уровне 88,31 доллара за баррель. Фьючерсы на этот бренд выросли в цене на 0,29 доллара или 0,3%.

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В то же время контракты на нефть WTI подорожали на 25 центов или 0,3% до 83,06 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 88,47 доллара за баррель (+0,51%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,23 доллара за баррель (+0,51%).

Что влияет на стоимость нефти

Цены на нефть вернулись к росту. Днем ранее черное золото фиксировало потери на рынке на фоне признаков о снижении спроса на топливо в США. Напомним, что США – это крупнейший потребитель нефти в мире. Кроме того, в первой экономике мира зафиксировали замедление деловой активности. Также на рынок нефти влияет ситуация на Ближнем Востоке, за которой продолжают тщательно следить.