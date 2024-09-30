Ближний Восток всколыхнул рынок нефти: как изменились цены на Brent и WTI

Нефть продолжает расти в цене. Подорожанию эталонных брендов нефти способствует очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Что происходит на рынке нефти

Нефть начинает новую неделю с существенного роста на рынке. Нефть дорожает второй день активных торгов на рынке. Одна из главных причин – опасения относительно перебоев с поставками сырья на Ближнем Востоке, согласно данным Reuters.

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Напомним, что Израиль усилил атаки на ХАМАС, а также сил в регионе, которые поддерживает Иран. Стоит добавить, что за прошедшую неделю нефть Brent подешевели примерно на 3%. Тогда как американская нефть зафиксировала спад на уровне 5%. Дело в том, что на рынке были опасения относительно спроса в Китае даже несмотря на введение мощных экономических стимулов в стране.

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Сколько стоит баррель нефти

Нефть Brent подорожала на 1,12 доллара или на 1,56%. Контракты на ноябрь торгуются на уровне 73,10 доллара за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы, которыми торгуют более активно, выросли в цене на 1,04 доллара или на 1,45% до 72,58 доллара за баррель. В то же время американская нефть WTI прибавила в цене на 93 цента или на 1,36% до 69,11 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: