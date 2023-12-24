Нефть ощутимо подскочила в цене: главные события на рынке через неделю

За последнюю неделю нефть достаточно ощутимо выросла в цене. Выделяют сразу несколько причин, способствовавших росту цен на сырье. Больше об этом – далее в тексте.

Что происходит на рынке нефти

Две самые известные марки нефти в мире Brent и WTI за последнюю неделю зафиксировали рост почти на 5%. Катализатором для подорожания сырья стала новая вспышка геополитической напряженности в мире. Главные причины – атаки в Красном море и потенциальные перебои с транспортировкой сырья судами.

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Все больше морских перевозчиков избегают Красного моря из-за нападений на суда хуситов, утверждающих, что это ответ на войну Израиля в Газе. Эти атаки также спровоцировали перебои в мировой торговле через Суэцкий канал, через который проходит около 12% глобальной торговли.

Что известно о хуситах Это военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена. Группа действия уже более 30 лет была названа в честь ее основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, которого убили йеменские армейцы в 2004 году.

Еще один фактор влияния – решение Анголы окончательно покинуть ОПЕК. Один из крупнейших производителей нефти в Африке считает, что членство в организации противоречит интересам страны. Кроме того, добавляют, что пока Ангола ничего не получает, оставаясь в нефтяном картеле. Это решение привело к возникновению вопроса о единстве ОПЕК.

Как изменились цены на нефть: