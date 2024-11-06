Нефть отреагировала на результаты президентских выборов в США резким изменением

На рынке нефти зафиксировали резкое изменение динамики. На стоимость нефти повлияли выборы в США и новости о запасах нефти в первой экономике мира.

Мировой рынок нефти

В среду, 6 ноября 2024 года, нефть зафиксировала существенный спад на следующий день после президентских выборов в США. До этого сырье фиксировало рост в течение двух торговых сессий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть упала в цене на 2%, поскольку доллар стремительно подорожал на фоне приближения победы Дональда Трампа. Кроме того, на рынок влияет то, что нефтяные резервы в США выросли больше, чем ожидали.

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Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent подешевела на 1,17 доллара или на 1,5%. Сырье торгуется на уровне 74,36 доллара за баррель. Американская нефть WTI упала в цене на 1,11 доллара или на 1,5%. Этот бренд нефти стоит 70,88 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: