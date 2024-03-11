Как прошла последняя неделя на рынке нефти
Нефть закончила последнюю неделю зафиксировав существенный спад. Этому способствовало несколько причин.
Нефть зафиксировала недельный спад
Цены на эталонные бренды нефти за неделю существенно просели. В частности, сырье под маркой Brent подешевело на 1,8%. Тогда как американская нефть WTI упала в цене на 2,5%.
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На ситуацию с ценами повлияли данные об импорте нефти в Китай. За первые два месяца текущего года этот показатель вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в целом вторая экономика мира уменьшила объемы закупки сырья. Это заметный тренд на рынке.
С другой стороны, в ОПЕК+ договорились продолжить добровольное сокращение объемов добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день. Нефтяной картель будет действовать согласно этому плану во втором квартале 2024 года.Білл Гейтс та Джордж Сорос уже десятиліттями демонструють, що вміють не просто заробляти, але й примножувати свої капітали. Заручайтеся підтримкою експертів Forex Club, аби доєднатися до клубу успішних та заможних.