Нефть выросла до нового максимума, но демонстрирует отрицательную динамику на рынке

На рынке нефти зафиксировали незначительные изменения во время торгов в пятницу. Также эталонные бренды нефти подорожали до пикового уровня за семь недель и на пути к важному результату.

Как изменилась стоимость нефти

Во время торгов в пятницу, 21 июня, августовские контракты на нефть Brent упали в цене на 18 центов. Черное золото торгуется на уровне 85,53 доллара за баррель. В рамках предыдущей сессии этот бренд нефти подорожал на 0,8%.

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Нефть West Texas Intermediate подешевели на 14 центов до 81,15 доллара за баррель. Речь идет о фьючерсах на август. В то же время контракты на июль торгуются на уровне 82,17 доллара за баррель, выросши на 0,7%, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,49 доллара за баррель (- 0,26%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,12 доллара за баррель (- 0,21%).

Что влияет на рынок нефти

Специалистыобъяснили, сколько нефти осталось в недрах Земли. В частности, они рассказали, какие объемы сырья будут доступны для добычи в будущем.

Нефть завершает неделю с незначительными изменениями на рынке. Кроме того, сырье на пути ко второму подряд недельному росту на фоне сигналов об улучшении ситуации со спросом и уменьшение резервов нефти и топлива в США.

, с начала месяца цены на нефть выросли примерно 5%, достигнув самого высокого уровня за семь недель.

Согласно данным MarketWatch, что с начала года нефть Brent подорожала почти на 11%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавила в цене на 13,80%.