Невероятная разница: сколько стоят самый дорогой и самый дешевый металлы в мире

В повседневном восприятии металл – довольно размытое понятие, обычно, это все, что твердое, блестящее и похожее на железо. Впрочем, на самом деле различных металлов и их сплавов существует огромное количество: к металлам относятся 94 элемента из 127, открытых в настоящее время.

Сколько стоит самый дорогой металл в мире

Самым дорогим металлом в мире считается калифорний – стоимость одного грамма составляет примерно 25,6 миллиона долларов. Несмотря на чрезвычайно высокую цену, этот металл не представляет особого интереса для широкой публики, пишет 24 канал со ссылкой на BBC.

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Калифорний находит ограниченное применение в медицинской сфере, однако из-за своей высокой радиоактивности считается чрезвычайно опасным. Основная сфера использования этого металла – ядерная энергетика.

Примечательно! Калифорний – искусственно получаемый металл, а его астрономическая цена объясняется исключительно чрезвычайной редкостью и сложностью производства. Ежегодно производится лишь 30-40 микрограммов этого вещества.

На втором месте идет Родий – гораздо более практичный металл, чем Калифорний. Сейчас цены на этот металл составляют примерно 5 250 долларов за унцию (примерно 170 тысяч долларов за килограмм).

Интересно! Родий преимущественно используется для изготовления каталитических нейтрализаторов для автомобилей с бензиновым двигателем. Почти 80% спроса на родий приходится на мировую автомобильную промышленность.

Сколько стоит самый дешевый металл в мире

Самым дешевым металлом в мире является – железо. Килограмм этого металла стоит около 0,3-0,5 доллара. Железо является одним из самых распространенных элементов в земной коре, поэтому его добыча и производство являются крайне выгодными.

Интересно! Дешевле железа может быть вторичное металлургическое сырье – лом. Килограмм лома в Украине оценивается в 2-4 гривны.