Стремительный рост цен на какао-бобы

На бирже ICE в Лондоне фьючерсы на какао-бобы подорожали на 2,64%. Стоимость мартовских фьючерсов выросла и достигла исторического максимума на уровне 5945 фунтов за тонну.

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Тогда как на товарной бирже в Нью-Йорке мартовские фьючерсы на какао-бобы прибавили в цене 4,8%. Стоимость контрактов остановилась на уровне 6340 долларов за тонну.

Для понимания, с начала текущего года какао на бирже выросло в цене почти на 70%.

Главные причины подорожания какао-бобов до рекордных уровней на рынке:

Усиление фактора опасения относительно дефицита предложения;

Дело в том, что засуха и болезни уничтожили посевы основных производителей в Западной Африке.

В результате производители шоколада вынуждены платить больше за сырье. Добавляют, что продолжается тренд на сокращение объемов поставок от главных экспортеров на рынке. В частности, поставки в порты для отгрузки крупнейшим в мире производителем какао – Кот-д'Ивуар – отстают от прошлогодних темпов примерно на треть.

Напомним, что в середине января зафиксировали рост цен на кофе. Главная причина – атаки на суда в Красном море, которое является важным путем как для мировой торговли в целом, так и для транспортировки кофе.

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