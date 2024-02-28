Стремительный рост цен на какао-бобы
На бирже ICE в Лондоне фьючерсы на какао-бобы подорожали на 2,64%. Стоимость мартовских фьючерсов выросла и достигла исторического максимума на уровне 5945 фунтов за тонну.
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Тогда как на товарной бирже в Нью-Йорке мартовские фьючерсы на какао-бобы прибавили в цене 4,8%. Стоимость контрактов остановилась на уровне 6340 долларов за тонну.
Главные причины подорожания какао-бобов до рекордных уровней на рынке:
- Усиление фактора опасения относительно дефицита предложения;
- Дело в том, что засуха и болезни уничтожили посевы основных производителей в Западной Африке.
В результате производители шоколада вынуждены платить больше за сырье. Добавляют, что продолжается тренд на сокращение объемов поставок от главных экспортеров на рынке. В частности, поставки в порты для отгрузки крупнейшим в мире производителем какао – Кот-д'Ивуар – отстают от прошлогодних темпов примерно на треть.
Напомним, что в середине января зафиксировали рост цен на кофе. Главная причина – атаки на суда в Красном море, которое является важным путем как для мировой торговли в целом, так и для транспортировки кофе.