19 марта вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек присутствовал на международной конференции Berlin Energy Transition Dialogue. Мероприятие было посвящено глобальному энергетическому переходу.
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Германия объявила о завершении энергетического кризиса
Немецкий чиновник во время выступления объявил, что страна справилась с энергетическим кризисом. Хабек также отметил, что "энергоснабжение со всех сторон обеспечено".
По словам министра, подземные хранилища газа в Германии на сегодня хорошо заполнены. Более того, цены на газ вернулись к уровню, который был еще до начала полномасштабной войны России против Украины. В частности, в марте 2024 года, стоимость голубого топлива колеблется в диапазоне 25 – 27 евро за мегаватт-час или менее чем 300 долларов за тысячу кубометров.
Кроме того, цены на бензин и дизель в Германии также почти вернулись к ситуации, которая на рынке до начала войны России против Украины. В целом с учетом всех данных правительство Германии имеет достаточно оснований, чтобы говорить о завершении энергетического кризиса. То есть в стране больше нет угрозы возникновения ни дефицита топлива, ни заоблачных цен на него.
Хабек одновременно сообщил, что Германия все еще импортирует 90% ископаемых энергоносителей, однако в современных реалиях приобретение их находится на надежной основе.
Стоит напомнить, что Германия была одним из главных партнеров России на энергетическом рынке до начала полномасштабной агрессии против Украины. Европейская страна импортировала 55% российского природного газа, более 50% каменного угля и около 35% нефти. За последние годы ситуация кардинально изменилась. Экспорт энергоресурсов из России в Германию фактически сведен к нулю.