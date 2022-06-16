Цены на газ и сырье на пике: какие факторы могут сломать траекторию роста цен

Цены на газ и нефть имеют важное значение для мировых рынков и общей экономической ситуации. В частности, инфляции. В последние месяцы на глобальном уровне фиксируют стремительное подорожание энергоносителей. Как на это могут повлиять центробанки – читайте дальше.

Почти ежедневно появляется информация о нехватке предложения нефти и природного газа на рынке, а цены на эти виды сырья возрастут. Инвесторам также не стоит забывать о другой стороне медали: агрессивное усиление монетарной политики может представлять новую угрозу спросу.

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Что происходит с предложением

В последнем отчете Международного энергетического агентства по нефти говорится, что экономический рост, преимущественно на развивающихся рынках, приведет к дефициту нефти на рынке в размере 500 тысяч баррелей нефти в сутки в 2023 году.

В прошлом году возобновление спроса на топливо опережало медленный рост объемов производства. Быстрых способов производить больше просто не существует. Годами страны сокращали бурение:

в США, чтобы увеличить доходы,

в Европе – чтобы начать процесс декарбонизации.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, являющиеся ключевыми участниками ОПЕК, могли бы поставлять больше нефти на рынок, однако они не рискуют идти на решительные шаги. По данным Международного энергетического агентства, производители нефти за пределами ОПЕК будут увеличивать предложение примерно на 2 миллиона баррелей в день в 2022 году. В следующем году этот показатель будет примерно таким же.

Кроме того, общие объемы поставки нефти от ОПЕК+, включая союзников, могут стремительно упасть частично из-за уменьшения объемов экспорта из России. Для увеличения предложения на глобальном уровне сжиженного природного газа требуются новые мощности для процесса сжижения сырья. Все эти факторы играют "в пользу" постоянному дефициту на рынке, что приводит, в том числе, к росту цен.

Фактор центробанков

Однако ситуация может резко измениться, если центральные банки переусердствуют из стремления взять под контроль инфляцию, которая является еще одним вызовом для мира.

Высокие цены обычно увеличивают доход производителей, но одновременно оказывают давление на граждан и создают инфляцию, от которой удар переходит на центральные банки. Напомним, что в США и Великобритании подняли базовые ставки.

Они решительно настроены против перманентной тенденции роста цен. В целом, центральные банки должны уделять много внимания именно контролю над так называемой базовой инфляцией. Этот показатель исключает продукты и топливо.

Что такое базовая инфляция Это долгосрочная тенденция уровня цен. В рамках измерения следует исключить временные изменения цен. Один из способов добиться этого – не учитывать предметы, стоимость которых часто меняется. К примеру, продукты и энергия.

К тому же с учетом высокого уровня долга в мире агрессивные действия могут спровоцировать рецессию. Если в итоге это достаточно подорвет спрос на нефть и газ, то сможет остановить ралли. Стоимость двух самых популярных марок нефти в мире, согласно данным Bloomberg, на момент создания этого материала:

WTI – 117 долларов за баррель;

за баррель; Brent – 119,22 доллара за баррель.

Альтернативные варианты

Это еще не все. Для спроса на традиционное сырье есть еще несколько угроз. Высокие цены на топливо могут спровоцировать рост популярности альтернативных источников энергии или сокращение объемов потребления газа и нефти.

В частности, из-за высоких цен в Европе были вынуждены закрыться, в то время как другие переходят на альтернативные источники или инвестируют в энергосберегающее оборудование. Этот переход может иметь еще одно важное следствие – энергетическая безопасность для импортеров газа и нефти. Это стало особенно актуально после полномасштабного вторжения России в Украину.

Также дорогостоящее топливо увеличивает спрос на электромобили. Установка высокоэффективных окон, изоляция домов, а также современные системы отопления и охлаждения окупаются быстрее. Каждый из этих по существу незначительных шагов лишь уменьшает спрос, но в сумме они могут привести к большим цифрам.

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