Как изменилась цена золота, серебра и меди за неделю

На конец недели, которая завершилась 27 сентября, золото стоило 2648 доллара за унцию. На предыдущей торговой сессии драгоценный металл зафиксировал новый исторический максимум. Речь идет о цене на уровне 2672 долларов за унцию. Золото дорожает благодаря решению Федеральной резервной системы США о снижении ставок и введению экономических стимулов в Китае, информирует Trading Economics.

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Торги 27 сентября 2024 года серебро завершило с ценой на уровне 31,65 доллара за унцию, согласно данным Markets Insider. Более того, за день металла стоимость металла взлетела до пикового уровня за 12 лет. В то же время текущие ценовые уровни серебра все еще далеко от исторического рекорда, который зафиксировали в 2011 году.

За последнюю неделю медь подорожала примерно на 7% до 4,6 доллара за фунт (0,45 килограмма). Металл вырос в цене на фоне новостей о введении экономических стимулов в Китае, который является второй экономикой мира. В частности, ожидают, что спрос на медь возрастет. Стоит добавить, что именно Китай является крупнейшим потребителем металла в мире. В то же время тонна меди на конец недели стоила 9982,50 доллара, сообщает LME.

Как изменилась стоимость металлов за 5 дней, согласно данным MarketWatch