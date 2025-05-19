Цветные металлы в центре внимания: что будет с ценами в ближайшие годы

Аналитики S&P Global обновили прогноз для промышленных металлов на 2025 –2029 годы. Эксперты объяснили, какие факторы влияют на рынок.

Что будет с ценами на металлы в ближайшие годы

В S&P Global считают, что в последующие годы цены на промышленные металлы будут падать. Эксперты обнародовали прогноз на 2025 – 2029 годы, пишет 24 Канал со ссылкой на Investing.com.

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Они ожидают, что стоимость металлов снизится на 0,3% – 1,7%. Снижение цен объясняют спадом спроса на металлы в условиях обострения торговых конфликтов. Интересно, что несмотря на снижение оценок, рост котировок по большинству позиций сохраняется.

В частности, ожидают, что цены на алюминий, никель, цинк и свинец будут падать в 2025 году. На стоимость металлов будут влиять макроэкономические и отраслевые факторы. Цена алюминия может упасть до 2,55 тысячи долларов за тонну, никель до 16,4 тысячи долларов. Тогда как на стоимость цинка будет давить профицит запасов и слабый спрос из Китая.

К теме! Медь – это очень важный металл для мира. Самые большие запасы меди обнаружили в Чили. Речь идет о 190 миллионах тонн меди в месторождениях страны. По подсчетам, на Чили приходится 21,3% мировых резервов металла.

Тогда как самыми перспективными считают рынки меди, платины и палладия. Эксперты прогнозируют, что цена меди вырастет до 9,45 тысяч долларов США за тонну в 2025 году. Тогда как к 2029 году цена металла может достичь 10 тысяч долларов за тонну. Платина может подорожать с 1,01 тысячи до 1,17 тысячи долларов за унцию, палладий – с 998,5 до 1 тысячи за унцию.