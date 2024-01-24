Отмечают, что отрасль постепенно приходит в себя после пандемии коронавируса. В частности, некоторые аналитики ожидают, что за следующий год стоимость бриллиантов вырастет на 10%.

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Бриллианты готовятся к новому ценовому скачку

Эксперты выделили факторы, способствующие росту цен на бриллианты. Среди них:

Рост спроса;

Сокращение предложения;

Волна пар, которые планируют жениться в последующие годы.

Сейчас ювелиры с нетерпением ждут оживленного сезона помолвки. Особенно после довольно безжизненных продаж за год. Цены на все категории бриллиантов упали примерно на 30% в 2023 году.

Стоимость бриллиантов начала расти в последние несколько месяцев. В частности, генеральный директор компании Diamond Standard заявил, что ожидает "еще лучшие дни для торговли бриллиантами". Он также прогнозирует рост цен на драгоценные камни еще на 5-10% в 2024 году.

Кроме того, в следующие 20 лет этот рост может ускориться, от чего могут выиграть инвесторов в алмазы. Вот в Diamond Standard полагают, что цены на драгоценные камни взлетят к небесам в течение следующих нескольких десятилетий, хотя конкретных цифр в прогнозах не указывают.