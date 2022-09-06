Цена на газ уже выросла на 300%: глава немецкого гиганта предупредил о мрачных перспективах

Россия все больше использует газовый шантаж против Европы. В Германии компания-гигант Uniper предупредила, что цены на сырье могут вырасти еще больше.

В Uniper подчеркнули, что стоимость газа растет, поскольку россия сократила поставки сырья в страны Европы.

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Цена газа в Европе может возрасти еще больше

Генеральный директор немецкой компании Клаус-Дитер Мобах заявил, что на сегодняшний день существует острая необходимость четкого решения проблемы со стремительным подорожанием газа. Это ведь влияет на потребителей, что особенно актуально перед началом нового отопительного сезона.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в сентябре 2022 года, что в целом хранилища для газа в Евросоюзе заполнили на

По его словам, хуже всего впереди. Мобах добавил, что преследует цель рассказать политикам о мрачных перспективах. В частности, он подчеркнул, что на оптовом рынке цены в 20 раз превосходят этот показатель по сравнению с тем, что было 2 года назад. Бизнесмен также призвал открыто обсуждать варианты решения этой проблемы.

Что происходит с ценами на газ в Европе

В целом, стоимость природного газа в регионе выросла на 300% с начала текущего года. Одна из ключевых причин – постоянное сокращение снабжения сырья государством-агрессором. В результате это уменьшает предложение и толкает цены вверх. Фьючерсы на TTF, которые являются эталоном цен на газ в Европе, в этот вторник даже подешевели на 10,5% до 225 евро (222,68 доллара) за мегаватт-час.

Однако на вчерашних торгах они взлетели в цене на 36% после новостей о том, что россия вновь остановила поставки газа на неопределенный срок из-за важного значения трубопровода "Северный поток 1". На момент создания этого материала, стоимость газа на рынке колеблется на уровне 239,84 евро за мегаватт-час, согласно данным TradingEconomics.

Перед этим государство-агрессор уменьшило объемы потоков газа до 20% от своих общих мощностей, а также на 10 суток закрыла трубопровод для проведения ежегодного обслуживания.

Лидеры стран Европы обвинили россию в превращении энергетики на оружие с целью ответить на санкции Запада и бойкота после полномасштабного нападения на Украину. Пока такие страны как Франция, Германия и Италия активно ищут пути накопления сырья до того, как ударит холод.

Германия, которая сотрудничала с россией в энергетическом секторе почти 50 лет, уже ощутила на себе удар сложнейшего кризиса в этом секторе в Европе. В частности, Мобах добавил, что даже если россия завершит войну отношения между Uniper и компанией "газпром" останутся неполноценными, поэтому они сосредоточены на замене российского газа.

По словам бизнесмена, цены вряд ли пойдут вниз сразу после завершения войны. Он подчеркнул, что это будет обузой как для потребителей, так и для всего сектора в течение следующих нескольких лет.