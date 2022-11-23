Еврокомиссия официально предложила ценовой потолок на газ: что известно

В 2022 году цены на газ в Европе стремительно росли, устанавливая рекорд по рекорду. Это стало мощным вызовом для общества и бизнеса. В связи с этим Европейская комиссия предложила вариант для решения этой проблемы.

Предложение Европейская комиссия состоит в установлении ценового потолка на газ. Таким образом, в ЕС стремятся создать инструмент для ограничения резких скачков цен на сырье.

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В ЕС хотят установить ценовой потолок для газа

Европейская комиссия предложила механизм коррекции на рынке с целью защиты предприятий и домохозяйств от скачков цен на газ в ЕС. Это дополнение к мерам, призванным сократить спрос на газ и обеспечить надежные поставки через диверсификацию этого процесса.

В Goldman Sachs решила скорректировать свой прогноз по нефти в четвертом квартале , снизив ожидаемую цену на 10 долларов до 100 долларов за баррель.

Еврокомиссия представила предложение по установлению верхнего ценового предела на газовые контракты в месяц вперед месячного газовые на бирже TTF, которую часто используют ориентиром цен на газ в ЕС, на уровне 275 евро за мегаватт-час. По идее этот механизм должен начинать действовать автоматически в двух условиях:

если базовая оптовая цена на газ будет держаться на уровне более 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель;

если разрыв между ценами на природный газ и сжиженный природный газ будет превышать 58 евро в течение 10 торговых дней.

Как только установят ценовой потолок на газ, то официальный Брюссель потребует от государств-членов ЕС представлять отчет Европейской комиссии о своих усилиях относительно сокращения объемов потребления электроэнергии, информирует Financial Times.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон добавила, что этот механизм – инструмент, который можно использовать при необходимости и дополнять более структурные шаги для контроля за ценами.